وصول عشرات الطلاب الأردنيين والعرب إلى عَمان قادمين من ووهان الصينية (وفيديو)

أعلنت الحكومة الأردنية فجر يوم السبت أنها تمكنت بالتنسيق مع السلطات الصينية من إجلاء 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس الكورونا.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الأردنية ”بترا“، فقد حطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية فجر يوم السبت في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان قادمة من مدينة ووهان الصينية وعلى متنها 71 طالبا أردنيا وعربيا.

وأكد وزير النقل الأردني خالد سيف أن الطائرة التي أقلت 55 طالبا أردنيا وسبعة طلاب من فلسطين وثلاثة آخرين من سلطنة عمان وواحدا لبنانيا وثلاثة تونسيين وواحدا بحرينيا، بالإضافة لزوجة طالب تحمل الجنسية الروسية، وأفراد الطاقم الطبي وأفراد الطائرة، تعتبر أول رحلة لناقل رسمي لدولة تدخل إلى مطار ووهان للقيام بعملية الإخلاء منذ تفشي فيروس كورونا هناك.

بدوره، قال وزير الصحة الأردني بالوكالة الدكتور صالح الخرابشة إن الطلبة الأردنيين والعرب الذين وصلوا إلى عمان تم نقلهم إلى مستشفى البشير لفحصهم والتأكد من خلوهم من المرض، دون إدخالهم إلى مبنى المطار كإجراء احترازي.

من جهته، قال أمين عام وزارة الصحة حكمت أبو الفول إن الطلبة الاردنيين والعرب بصحة جيدة لكن تم وضعهم بالحجز التحفظي في مستشفى العزل حيث سيشرف على مراقبتهم كوادر طبية مجهزة.

وأشار إلى أن الإجراءات الصحية والفحص السريري المفصل لهم ستبدأ يوم الأحد بعد وصول الشرائح المعدة للفحص بالإضافة لحجز الطائرة 5 أيام لتعقيمها.

وأكد أبو الفول أن الحكومة الأردنية طلبت شراء شرائح خاصة من الصين للمساعدة في سرعة الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، متوقعا وصولها للأردن يوم الأحد.

وأضاف أن السلطات الصحية الصينية أجرت فحصا طبيا احترازيا للمواطنين الأردنيين والعرب في مطار ووهان قبيل إخلائهم بطائرة الملكية الأردنية، فيما يتواجد على متن الطائرة أيضا طاقم طبي أردني كان قد رافق الرحلة المغادرة من عمان يوم الخميس.