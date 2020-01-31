 وزير الخارجية البريطاني: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية‎ يضر مفاوضات السلام – إرم نيوز‬‎

وزير الخارجية البريطاني: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية‎ يضر مفاوضات السلام

وزير الخارجية البريطاني: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية‎ يضر مفاوضات السلام

المصدر: رويترز

قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، اليوم الجمعة، إن بريطانيا قلقة من احتمال قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية، مضيفا أن أي خطوات أحادية كهذه ستضر بجهود استئناف مفاوضات السلام.

وأضاف راب في بيان: ”المملكة المتحدة قلقة إزاء تقارير عن إمكانية اتخاذ إسرائيل خطوات نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية“.

وتابع البيان: ”أي خطوة أحادية من هذا القبيل ستضر بالجهود الجديدة لاستئناف مفاوضات السلام وتتعارض مع القانون الدولي. أي تغييرات في الوضع الحالي لا يمكن أن تمضي قدما بدون اتفاق يتم التفاوض عليه بين الطرفين نفسيهما“.

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