”أونروا“ تخشى أن تشعل ”صفقة القرن“ العنف في الشرق الأوسط

عبرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الجمعة، عن قلقها من أن تؤدي الخطة الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط إلى مزيد من العنف، وقالت إن لديها إجراءات طوارئ لتعزيز الحماية والمساعدة في الأراضي المحتلة.

وقال كريستيان سوندرز رئيس الأونروا لدى سؤاله عن خطة السلام الأمريكية التي لن تسمح بحق العودة لإسرائيل إن هذا الحق ”مكفول بموجب القانون الدولي والعديد من قرارات الجمعية العامة“.

وأضاف في إفادة صحفية في جنيف ”لدينا بالقطع بواعث قلق كبيرة من أن تؤدي (الخطة الأمريكية) إلى تصاعد الاشتباكات والعنف، يتطلع اللاجئون الفلسطينيون إلينا أيضا لطمأنتهم في أوقات كهذه عندما تتعرض حقوقهم وسلامتهم للخطر“.

وتقدم الأونروا خدمات حيوية إلى 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وناشدت الوكالة الجهات المانحة تقديم 1.4 مليار دولار هذا العام.