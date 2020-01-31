واشنطن تدعو الأوروبيين إلى مساعدة فرنسا في منطقة الساحل‎

دعت واشنطن، الخميس، الأوروبيين إلى مساعدة فرنسا في منطقة الساحل، في وقتٍ يسعى البنتاغون إلى تقليص وجوده العسكري في إفريقيا والتّركيز بشكل أكبر على الردّ على التهديدات من جانب روسيا والصين.

وقال قائد القيادة العسكريّة الأمريكيّة في إفريقيا (افريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند ردًّا على أسئلة بشأن مشاريع البنتاغون، طرحها عليه أعضاء في الكونغرس، إنّه ”يتوجّب على الأوروبيين أن يُواجهوا التحدّي وأن يفعلوا المزيد في الساحل، لمساعدة فرنسا”.

وأشار، خلال إدلائه بشهادته أمام لجنة القوّات المسلّحة في مجلس الشيوخ، إلى أنّ الأعمال الإرهابيّة في منطقة الساحل تتصاعد باستمرار، قائلاً: ”في وقتٍ يتزايد العنف، إذا سحبنا بطريقة متسرّعة دعمنا لفرنسا، فلن يَسير ذلك في الاتّجاه الصحيح“.

وقال تاونسند إنَّ تزويد الطائرات الفرنسيّة بالوقود جوًّا، وعمليّات النقل اللوجستي، هي قطاعات يُمكن أن تحلّ فيها الدول الأوروبية محلّ الولايات المتحدة في منطقة الساحل.

وكانت وزيرة الجيوش الفرنسيّة فلورنس بارلي توّجهت إلى واشنطن هذا الأسبوع في محاولة منها لإقناع الولايات المتّحدة بمواصلة دعمها لجهود باريس ضدّ الجهاديين في الساحل، من دون أن تتلقّى ضمانات من واشنطن. والتقت بارلي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الذي اكتفى بالإشارة الى أنّ المحادثات في هذا الملفّ ستستمرّ.

وعند سؤاله مجدّدًا الخميس عن خططه، أكّد إسبر أنّ الأمر لا يتعلّق أبدًا بانسحاب أمريكي كامل من إفريقيا، بل بإعادة تموضع.