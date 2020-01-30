استئناف محاكمة ترامب وخلاف متوقع بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن الشهود

استؤنفت محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، لليوم الثاني من الاستجواب من أعضاء مجلس الشيوخ قبل طرح مسألة محل خلاف شديد، وهي ما إذا كان يتعين استدعاء شهود مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

وقال الجمهوريون الذين يسيطرون على المجلس: إن هناك فرصة لأن تنتهي المحاكمة غدا الجمعة بتبرئة ترامب، إذا لم يتم استدعاء شهود، مما يعني بقاءه في السلطة.

وسيكون ذلك قبيل عقد الحزب الديمقراطي لأول انتخابات تمهيدية لمرشحيه للرئاسة في ولاية أيوا يوم الإثنين.

ومن المقرر أن يعقد ترامب تجمعا سياسيا في ذات الولاية مساء اليوم الخميس.

ويتهم الديمقراطيون الرئيس الجمهوري بإساءة استخدام سلطته من خلال تحويل مساعدات عسكرية وافق عليها الكونغرس لورقة ضغط على دولة أجنبية لدفعها لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق ومنافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة التي تجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسيُمضي اليوم الخميس محامو ترامب وديمقراطيو المجلس الذين يديرون المساءلة يوما ثانيا في الإجابة على أسئلة كتبها نواب ويقرؤها رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

وبعد ذلك، سيقدم كل طرف، ربما غدا الجمعة، ما قد يكون الدفوع الختامية قبل أن ينتقل أعضاء مجلس الشيوخ إلى السؤال المحوري عما إذا كان سيجري استدعاء شهود.

ويطالب الديمقراطيون باستدعاء شهود لتسليط المزيد من الضوء على محاولة ترامب إقناع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفتح تحقيق مع خصم ترامب الديمقراطي بايدن.

ولتحقيق هدفهم، فإنهم يحتاجون إلى إقناع أربعة على الأقل من أعضاء المجلس الجمهوريين بالتصويت معهم لضمان تأييد أغلبية بمجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، في مسعى وصفه زعيم الديمقراطيين بالمجلس بأنه مهمة عسيرة.

حتى وإن تقرر استدعاء شهود، لا يراود الديمقراطيين أمل كبير في تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة لإزاحة ترامب عن منصبه.

ورغم أنه من المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ ترامب ويتركه في منصبه في جميع الأحوال، فإن السماح باستدعاء شهود قد يلحق به ضررا سياسيا، بينما هو يسعى للفوز بولاية جديدة.

وقال السناتور الجمهوري جوش هاولي إنه يشعر بأن الجمهوريين لديهم ما يكفي من الأصوات لرفض الدعوة لاستدعاء شهود، وإن قواعد إجراء المحاكمة دعت إلى ”انتقال سريع“ للتصويت على التبرئة بعد ذلك.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه ما زال متفائلا بشأن إمكانية استدعاء شهود.

وأشار إلى أن الديمقراطيين لديهم استراتيجية لمنع انتهاء المحاكمة غدا الجمعة، لكنه لم يفصح عن تفاصيل.

وظهر بولتون هذا الأسبوع كشاهد محتمل بعد تقرير، لم ينفه، بأنه يعتزم أن يقول في كتاب قادم إن ترامب أبلغه برغبته في تجميد مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 391 مليون دولار لأوكرانيا إلى أن تفتح تحقيقا مع بايدن وابنه هنتر.

وذكرت وسائل إعلام أن النائب الديمقراطي جيرولد نادلر، وهو رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، قال إن إصدار المجلس لمذكرة استدعاء لبولتون قد تكون فكرة جيدة.