تركيا ترد على انتقادات ماكرون: فرنسا هي المسؤولة عن مشكلات ليبيا منذ 2011

ألقت تركيا باللوم على فرنسا الأربعاء بسبب عدم الاستقرار في ليبيا، بعد أن اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي بالفشل ”بعدم احترام كلامه“ لوقف التدخل الخارجي في الدولة الواقعة شمال أفريقيا.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان أن ”فرنسا هي الفاعل الرئيس المسؤول عن المشكلات في ليبيا منذ بدء الأزمة في 2011“.

وقال أقصوي إن ماكرون ”حاول الأربعاء مجددا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، خلق أجندة عبر إطلاقه مزاعم بعيدة عن الحقيقة ضد بلدنا“.

واعتبر أن ”فرنسا هي المسؤول الرئيس عن المشاكل التي تعيشها ليبيا منذ بدء الأزمة في 2011“.

وأشار إلى أنه ”يتوقع من فرنسا لعب دور إيجابي لتوفير الأمن والاستقرار في ليبيا بدلا من إلقاء اللوم على تركيا“.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس الأربعاء، مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية بين تركيا وليبيا.

وأضاف أن تركيا ”أخلت بتعهدات اتفاق برلين“، مشيرا إلى أن باريس رصدت سفنا تركية تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا مؤخرا.

ولفت إلى أن إخلال تركيا بوعودها يعد انتهاكا للسيادة الليبية وأمن أوروبا ودول ساحل البحر الأبيض المتوسط.