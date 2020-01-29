إيران تزعم التخلي عن خلافاتها مع دول المنطقة لمواجهة ”صفقة القرن“

قالت الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء، إن طهران مستعدة للتخلي عن خلافاتها مع بعض دول المنطقة بذريعة مواجهة صفقة القرن التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية بشأن فلسطين وإسرائيل.

والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة منذ عام 2016 بين إيران والمملكة العربية السعودية.

نظرا للحاجة الملحة وأهمية قضية فلسطين والمؤامرة الكبرى وراء مايسمى بصفقة القرن، إن إيران تعلن عن استعدادها و بغض النظر عن الخلافات مع بعض دول المنطقة، للتعاون مع دول المنطقة على شتى الصعد لوحدة العالم الإسلامي فی مواجهة المؤامرة الكبرى التی تهدد كيان الأمة الإسلامية. — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) January 29, 2020

وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي تغريدة عبر تويتر باللغة العربية: ”نظرا للحاجة الملحة وأهمية قضية فلسطين والمؤامرة الكبرى وراء مايسمى بصفقة القرن، إن إيران تعلن عن استعدادها و بغض النظر عن الخلافات مع بعض دول المنطقة، للتعاون مع دول المنطقة على شتى الصعد لوحدة العالم الإسلامي فی مواجهة المؤامرة الكبرى التی تهدد كيان الأمة الإسلامية“.

ورأى موسوي أن غض إيران لخلافاتها مع البلدان الهدف منه هو ”التعاون مع دول المنطقة على شتى الصعد لوحدة العالم الإسلامي فی مواجهة المؤامرة الكبرى التی تهدد كيان الأمة الإسلامية“.