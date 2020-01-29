مكتب أردوغان يخفي جانبا من مكالمته مع ترامب

كشف البيت الأبيض في الـ28 من يناير الجاري تفاصيل بشأن مكالمة تمت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان، ناقشا خلالها العديد من القضايا الخلافية التي تزعج حليفي ”الناتو“.

وأكد البيت الأبيض على نقطة توافق بين الحليفين خلال الحديث الهاتفي، إذ ”اتفق الزعماء على أن العنف الذي يتم في إدلب السورية يجب أن يتوقف“.

وأصدر مكتب أردوغان قراءته الخاصة للمكالمة معتبرا أنها تأتي في إطار ”المجاملة“ بعد الزلزال الذي ضرب شرق تركيا نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب موقع ”المونيتور“ الأمريكي فقد أخفى البيان التركي جانب المكالمة المتعلق بليبيا، في خطوة لافتة.

وأشار الموقع إلى أن جود ديري نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كشف أن ترامب وأردوغان ناقشا ”الحاجة إلى القضاء على التدخل الأجنبي والحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا“.

ويشير هذا الموقف إلى معارضة أمريكية للتدخل التركي في ليبيا، وهو ما حاول البيان التركي إخفاءه على ما يبدو.