اتهمته بالتخطيط لقتل سليماني..“آية الله مايك“ يعلق على زعم إيران مقتله

علق مسؤول في الاستخبارات الأمريكية، يدعى مايكل داندريا معروف بـ ”آية الله مايك“، على تقرير نشره التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، زعم فيه مقتله خلال حادثة تحطم طائرة عسكرية أمريكية أمس الإثنين في أفغانستان، وأنه لعب دورا في اغتيال قاسم سليماني.

وقال حساب باسم داندريا على موقع ”تويتر“: ”يزعم التلفزيون الحكومي الإيراني الآن أن مايك داندريا قتل في الطائرة التي أسقطت.. نعلم جميعًا أن التلفزيون الحكومي الإيراني هو مصدر غير موثوق به“.

Iran state TV is now claiming that Mike D’Andrea was killed in the downed plane. We all know that Iran state TV is an unreliable source, but by associating itself with the claim, it has raised the stakes. | https://t.co/BYu20QRpvy

