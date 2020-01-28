اتهمته بالتخطيط لقتل سليماني..“آية الله مايك“ يعلق على زعم إيران مقتله

علق مسؤول في الاستخبارات الأمريكية، يدعى مايكل داندريا معروف بـ ”آية الله مايك“، على تقرير نشره التلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، زعم فيه مقتله خلال حادثة تحطم طائرة عسكرية أمريكية أمس الإثنين في أفغانستان، وأنه لعب دورا في اغتيال قاسم سليماني.

وقال حساب باسم داندريا على موقع ”تويتر“: ”يزعم التلفزيون الحكومي الإيراني الآن أن مايك داندريا قتل في الطائرة التي أسقطت.. نعلم جميعًا أن التلفزيون الحكومي الإيراني هو مصدر غير موثوق به“.

Iran state TV is now claiming that Mike D’Andrea was killed in the downed plane. We all know that Iran state TV is an unreliable source, but by associating itself with the claim, it has raised the stakes. | https://t.co/BYu20QRpvy — Mike (@Doranimated) January 28, 2020

وأضاف داندريا في سلسلة من التغريدات بسخرية على خبر مقتله: ”بينما يزعم الإعلام الإيراني أن مايك داندريا توفي في الطائرة التي تم إسقاطها، فإن منصات التواصل الموالية للنظام تنشر فيديو يسخر فيه سليماني من محنة الولايات المتحدة في أفغانستان“.

While Iranian media is claiming that Mike D'Andrea died in the downed plane, pro-regime social media is posting, according to Faurk, this video in which Soleimani mocks the US plight in Afghanistan. pic.twitter.com/Vyo37H5jmF — Mike (@Doranimated) January 28, 2020

وأكد الجيش الأمريكي أمس تحطم طائرة عسكرية تابعة له من طراز إي-11 إيه في ولاية غزني بأفغانستان، وقال إنه لا ”توجد مؤشرات على أن التحطم كان سببه نيران العدو“، ردًا على قول حركة طالبان إن مسلحيها هم من أسقطوا الطائرة.

واتهم التقرير الإيراني داندريا بأنه المخطط لعملية اغتيال قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالعراق أوائل يناير/ كانون الثاني الجاري، وكذلك عملية تصفية القيادي بحزب الله اللبناني عماد مغنية في 2008.

ويبلغ داندريا من العمر 62 عاما، حيث اعتنق الإسلام، فيما تُشير تقارير صحفية إلى تكليفه في العام 2017 برئاسة مركز مهام إيران التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.