تحطم طائرة مسيرة للحرس الثوري جنوب إيران (فيديو )

تحطمت طائرة مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني بعد سقوطها في منطقة ”مله ثاني“ الواقعة شمال مدينة الأحواز جنوب غرب البلاد، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الثلاثاء.

وأفاد موقع ”الأخبار العاجلة“ الحكومي، بأن ”الطائرة المسيرة من طراز شاهد 129 وهي تابعة للقوات المسلحة الإيرانية وخاصة الحرس الثوري“.

سقوط یک پهپاد احتمالاً ایرانی‌ در حاشیه‌ی جاده‌ی اهواز-مسجدسلیمان‌؛

مملکت نیست که، دیووونه خونه‌س! pic.twitter.com/gDhFVjXfRO — Majid ghazanfari مجید غضنفری (@Ghazanfari_tv) January 28, 2020

وتقول تقارير محلية إن ”شاهد 129“ طائرة قتالية دون طيار إيرانية صنعت بيد خبراء ومتخصصي القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، وبإمكانها تنفیذ مهامّها على مسافة 1700 إلى 2000 کیلومتر من القاعدة التی تنطلق منها وقادرة علی حمل الصورايخ الذکية والتحليق لمدة 24 ساعة متواصلة، وکشف النقاب عن هذه الطائرة في سبتمبر 2012.