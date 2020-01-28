برلمان إيران يتسلم خطة الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

تسلم البرلمان الإيراني، الثلاثاء، خطة للانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المعروفة بـ “ NPT“، حسب ما ذكرت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية.

وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد ”أحمد أمير آبادي فراهاني“، للوكالة، ”لقد تسلمت رئاسة البرلمان نسخة من خطة للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية“، مضيفا ”تم تسلم البرلمان -أيضا- خطة من العقوبات ضد الدول الشريكة للولايات المتحدة في فرض العقوبات على إيران“.

وفي الأسبوع الماضي، هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال استجوابه في البرلمان، بانسحاب بلاده من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال قامت الدول الأوروبية بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.

وكانت الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، هددت في وقت سابق بتفعيل آلية فضل النزاع التي بموجبها تم إعادة الملف النووي الإيراني لمجلس الأمن الدولي وإعادة العقوبات على طهران.

ومن الناحية القانونية تعني آلية فض النزاع، أنه عندما يتهم الجانب الأوروبي في الاتفاق النووي إيران بعدم الالتزام بتعهداتها ويقرر إحالة الملف إلى اللجنة المشتركة، فإن لإيران فرصة 30 يوما لتبديد مخاوف الطرف الآخر، وإذا تعذر ذلك، فإن الأمر قد يصل بعد أيام إلى إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي.

وفي الخامس من كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلنت الحكومة الإيرانية، عن الخطوة الخامسة لخفض الالتزامات النووية في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وقال بيان الحكومة: ”نعلن أن الخطوة الخامسة من خفض إلتزاماتنا النووية بأنها لا تقبل باي قيود في سعة ونسبة وحجم تخصيب اليورانيوم“.