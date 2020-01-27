ترامب: سننشر خطة السلام الثلاثاء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، إن البيت الأبيض سينشر خطته للسلام في الشرق الأوسط المسماة (صفقة القرن) بعد ظهر غد الثلاثاء بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش).

وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وعبرت السلطة الفلسطينية وحكومتها عن رفضها المتكرر لصفقة القرن، باعتبار أنها ”ستضيع حقوق الفلسطينيين في الأرض والوطن والتاريخ، بعدما جعلت أمريكا القدس عاصمة لإسرائيل وما تلاه من اعتراف بالاستيطان وتوجه قريب لضم مستوطنات الضفة الغربية والأغوار والبحر الميت للسيادة الإسرائيلية“.

وعقدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى، يوم الإثنين، اجتماعها الأسبوعي بمقر حركة فتح بمدينة غزة.

وبحث المجتمعون في الاجتماع الذي يعقد لأول مرة بمقر حركة فتح سبل مواجهة صفقة القرن، وقرر المجتمعون الدعوة إلى مسيرات في كل القطاع، إضافة إلى مؤتمرات شعبية جامعة للكل الفلسطيني يوم الأربعاء بالتلاحم بين غزة والضفة.

ودعا المجتمعون في بيان لهم إلى التواصل مع الأحزاب العربية والتجمعات في كل مكان، مع تفعيل دور السفارات والجاليات الفلسطينية والعربية في كل مكان، كما دعوا إلى البحث عن برنامج عملي بحت، والعمل على توحيد الجهود الفلسطينية لمقاومة الصفقة.