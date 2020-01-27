الحرس الثوري يعلق على تهديد أمريكا باغتيال خليفة سليماني (فيديو)‎

علق القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الإثنين، على تهديد الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، باغتيال قائد فيلق القدس الجديد إسماعيل قاآني الذي عينه المرشد علي خامنئي خلفا للجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته واشنطن مطلع كانون الثاني يناير الجاري في العراق.

وقال اللواء سلامي في حديث للتلفزيون الإيراني تعليقا على التهديد باغتيال العميد إسماعيل قاآني، ”إلى أولئك الذين يهددونا باغتيال قادتنا، نقول لهم إذا نفذتم تلك التهديدات، فإن كل قادتكم لن يكونوا في آمان في أي منطقة ما“.

وأضاف ”إذا استمر الأمريكيون والإسرائيليون بالأسلوب نفسه ستكون ردودنا مختلفة بشكل كامل وحجمها سيكون مختلفا عن الماضي“، مبينا إن ”الرد الإيراني سيضع الأمريكيين وإسرائيل في ظروف جديدة لن يتمكنوا من التحكم أو السيطرة عليها“.

اخطار فرمانده کل سپاه به آمریکایی‌ها درباره ترور #سردارقاآنی سرلشکر سلامی: آنهایی که فرماندهان ما را به #ترور تهدید کرده‌اند اگر زنده بمانند قطعا از این گفته خودشان پشیمان خواهند شد. pic.twitter.com/rc7GYN9MM6 — خبرآنلاين (@khabaronlinee) January 27, 2020

وحث قائد الحرس الثوري الإيراني من وصفهم بـ“الأعداء“ على مراقبة أفعالهم وسلوكهم“، قائلا ”إذا أرادوا مواصلة هذه اللعبة (الاغتيالات)، فستكون إجاباتنا مختلفة تمامًا عن الماضي، وسيكون الحجم مختلفا وسيواجهون ظروفا جديدة جدا، لذلك نحن نحذرهم من التراجع“.