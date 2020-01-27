روحاني يحذر من تنظيم انتخابات برلمانية شكلية

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، الجهة المشرفة على الانتخابات في البلاد، بالعمل على تحويل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 21 فبراير/ شباط المقبل إلى انتخابات شكلية.

وقال روحاني في كلمة له خلال اجتماع بالمحافظين في جميع أنحاء إيران، مخاطبا الجهة المشرفة على الانتخابات في إيران ”أكبر خطر على الديمقراطية ولأي نظام سياسي حاكم هو تحول الانتخابات الحقيقية إلى انتخابات شكلية“، مضيفا ”افسحوا المجال أمام مشاركة الجميع“.

وتأتي تهديدات روحاني بعدما أقدم مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي المقرب من المرشد علي خامنئي، بإبعاد عدد كبير من مرشحي وحلفاء التيار الأصولي المعتدلين من سباق الانتخابات البرلمانية.

فيما يرى مراقبون أن البرلمان الإيراني المقبل سيكون تحت هيمنة التيار الأصولي المتشدد في إيران في ظل استبعاد عدد من مرشحي التيار الإصلاحي.

وفي كلمته، شدد روحاني على أن ”الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسير في نفس الطريق بدءا من الإخلال بالاتفاق النووي مرورا باغتيال اللواء قاسم سليماني، وختاما من خلال محاولات اغتيال تكاتفنا ووحدتنا الوطنية“.

وأضاف ”يجب أن لانسمح لترامب وإرهابيي البيت الأبيض باغتيال العلاقة بين الشعب الإيراني ونظامه“، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد بناء جدار حول إيران ليقولوا إن الجمهورية الإسلامية جزيرة معزولة ويريدون عزلنا عن العالم“.

ووافق مجلس صيانة الدستور الذي يفحص أوراق المرشحين حتى الآن على ترشيح نحو تسعة آلاف من بين 14 ألفا تقدموا بطلبات ترشح. ويقول التيار المعتدل إنه ليس له مرشحون في معظم المدن.