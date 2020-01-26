عمال أكبر حقل للغاز في إيران يتظاهرون للمطالبة برواتبهم

نفذ عدد من عمال شركة ”بتروبارس“ الإيرانية، الذين يتولون مهمة تطوير المرحلة 14 من حقل ”بارس“ الجنوبي للغاز، الأحد، تظاهرة للمطالبة بدفع راتبهم ومستحقاتهم المالية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة ”عصر إيران“ الإلكترونية المقربة من الحكومة الإيرانية، عن نائب حاكم مدينة كنغان التابعة لمحافظة بوشهر جنوب البلاد، قوله إن ”العمال في شركة بتروبارس التي تتولى تطوير المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي للغاز، تظاهروا للمطالبة بدفع راتبهم ومستحقاتهم“.

أما نائب المحافظ وأمين لجنة العمال لمدينة كنغان، غلام حسين زيبا، قال إن ”العمال المتظاهرين قاموا بإغلاق مدخل المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي للغاز، بالإضافة لحقل يقع في منطقة بارس كنغان الثانية“.

وأضاف زيبا أن ”العمال لم يتلقوا رواتبهم منذ أربعة أشهر“، مبينا أنه ”أجرى سلسلة اتصالات مع المسؤولين في شركة بتروبارس ووعدوا بدفع رواتب العمال خلال الأسبوع المقبل“، مبينا أنه ”يعمل في تطوير المرحلة الـ 14 من حقل بارس الجنوبي للغاز نحو 1200 عامل من شركة بتروبارس“.

يذكر أن مشروع تطوير المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي يتم علي يد المقاولين في شركة ”بارس“ للنفط والغاز ويهدف لإنتاج 56 مليونا و600 ألف متر مكعب من الغاز الحامض يوميا و75 ألف برميل من السوائل الغازية، كما تنتج المحطة أكثر من مليون طن من الغاز السائل ومليون طن من غاز الإثان سنويا و400 طن من الكبريت يوميا.

ويضم حقل بارس الجنوبي المشترك في القسم الإيراني، 19 مليار برميل من السوائل الغازية يمكن استخراج 9 مليارات برميل منه.