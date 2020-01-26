في تغيير للمواقف.. غانتس سيلتقي ترامب في واشنطن لبحث ”صفقة القرن“

قرر بيني غانتس زعيم المعارضة الإٍسرائيلية ورئيس حزب ”كاحول لافان“ السفر للولايات المتحدة ومقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، استجابة لدعوة الأخير، للتباحث بشأن ”صفقة القرن“.

وقال غانتس إن الولايات المتحدة حليفة قوية لإسرائيل وإن الرئيس ترامب هو صديق إسرائيل الحميم، وإن الخطة كما نشرت قد تشكل أساسا للتفاوض مع الفلسطينيين والدول العربية الأخرى، بحسب قناة ”مكان“ العبرية.

قرارغانتس اعتبره مراقبون بمثابة تغيير مفاجئ في موقفه، بعد أن رفض الذهاب إلى واشنطن للاطلاع على تفاصيل ”صفقة القرن“ اعتراضا على توقيت الزيارة التي اعتبرها طوق النجاة لمنافسه في الانتخابات القادمة بنيامين نتنياهو

رجحت مصادر من داخل حزب ”كاحول لافان“ ، السبت، عدم سفر بيني غانتس إلى واشنطن للاطلاع على تفاصيل ”صفقة القرن“.

ونقلت قناة ”كان“ العبرين، السبت، عن مصدر قوله، إن ”رفض غانتس السفر إلى واشنطن قد يتسبب له بانتقادات في إسرائيل والولايات المتحدة“.

وكان البيت الأبيض قد أعلن قبل يومين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجه دعوة إلى كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وغانتس، للقدوم الثلاثاء، لإطلاعهما على ”صفقة القرن“.

وكان غانتس قد اعتبر اختيار توقيت إعلان ”صفقة القرن“ حاليا يعد طوق نجاة أمريكي لنتنياهو الذي يعاني سياسيا، و ”مناورة سياسية مكشوفة في محاولة لإنقاذ نتنياهو من جلسات الحصانة.. ولكن غانتس لن يكون السترة الواقية له“.

التفاوض المباشر

رئيس تحالف ”العمل غيشر ميرتس“، عمير بيرتس، كان قد بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه لا يمكن تحريك عملية سياسية حقيقية.

وأكد بيريتس أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يحل عبر تفاوض مباشر بين الطرفين، معربا عن خشيته من أن يعتبر نشر خطة السلام في هذا التوقيت تدخلا في المعركة الانتخابية في إسرائيل.

احتيال القرن

من جهته، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن أي محاولة أو صفقة أو إملاء يتنكر لحقيقة أن اسرائيل قوة تحتل دولة فلسطين على حدود 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة) سيدخل التاريخ على اعتباره ”احتيال القرن“.

جاءت أقوال عريقات ردا على ما يثار حول نشر ”صفقة القرن“ قريبا، ودعوة ترامب لنتنياهو وغانتس للقدوم إلى واشنطن للاتفاق على كيفية فرض وإملاء ”صفقة القرن“ على شعبنا الفلسطيني والعالم.

وأكد أن ما قامت به إدارة ترامب إلى اليوم، والشراكة الكاملة مع نتنياهو سيدخل التاريخ على أنه ”احتيال القرن على القانون الدولي“ والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة لعملية السلام“.