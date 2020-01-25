”ديلي ميل“: ميغان ماركل تطمح إلى رئاسة أمريكا

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، في تقرير جديد، إن ميغان ماركل دوقة ساسكس السابقة، ترغب بالانخراط في الحياة السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنها محبطة من الابتعاد عن كل نشاط سياسي.

وحسب الصحيفة، فإنه ”في عام 2018، زُعم أن ماركل أخبرت ذات مرة شريكا ذا ثقة أن طموحها النهائي هو أن تتولى رئاسة الولايات المتحدة، وأن لديها آراء سياسية قوية وستستفيد الآن من تلك الحرية للتعبير عنها علنا“.

وتزعم الصحيفة وفقا لمصادرها، أن ”ماركل قد تدخل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام، فقد كانت واضحة تماما أنها تريد أن تصبح رئيسا في يوم من الأيام، كما أنها احتفظت بجواز سفرها الأمريكي بعد التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، حيث يُسمح بالجنسية المزدوجة“.

وجاء في التقرير أن ”ماركل لم تعد بحاجة إلى الالتزام بالاتفاقية التي تنص على بقاء أفراد العائلة المالكة فوق السياسة الحزبية، وقبل انتخاب دونالد ترامب، انتقدت ماركل بشدة الرئيس الأمريكي الحالي، واصفة إياه بأنه كاره للنساء ومثير للفرقة، كما أنها شَذّت عن البروتوكول الملكي، ورفضت مقابلة ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا“.

وتحاول الصحيفة البريطانية في تقريرها أن تسوق أدلة رغبة ماركل في اعتراك السياسة، فتحدثت عن علاقات ميغان الممتدة مع كبار السياسيين، فهي تعد صديقة حميمة لجيسيكا مولروني، زوجة ابنة رئيس وزراء كندا السابق برايان مولروني، كما أنها قريبة أيضا من رئيس الوزراء الحالي لكندا، جوستين ترودو. وعلاقتها هي وزوجها وثيقة مع باراك وميشيل أوباما.