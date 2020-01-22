روحاني: لن نسعى لامتلاك سلاح نووي إطلاقا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن إيران لن تسعى أبدا لامتلاك أسلحة نووية في وجود الاتفاق النووي أو بدونه.

ودعا القوى الأوروبية إلى ”تفادي الخطأ الذي ارتكبته واشنطن بانتهاك الاتفاق النووي“ المبرم بين طهران والقوى الكبرى في 2015، وفق موقعه الإلكتروني.

واعتبر روحاني أنه ”لن يكون للشعارات الأوروبية والأمريكية والتهديدات والاجتماعات أي قيمة من دون وفاء الطرف المقابل بتعهداته“، مؤكدًا أن الإجراءات الأوروبية والأمريكية ”لن تفلح في هزيمة إيران“.

ولفت إلى أن طهران لا تزال داخل إطار الاتفاق النووي ولم تنسحب منه ولا تنوي القضاء عليه، مضيفا أن ”تقليص التزاماتنا كان وفقًا للاتفاق وأنها مستعدة للعودة لتطبيق التزاماتها في حال نفذ الطرف المقابل التزاماته، كما أنها لم ولن تسعى لحيازة السلاح النووي“.

وفي وقت سابق اليوم قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي من إسرائيل، إن بلاده، مصممة على منع إيران، من امتلاك أسلحة نووية.