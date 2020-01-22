لأول مرة في تاريخها.. اليونان تختار امرأة لرئاسة الجمهورية‎

فازت رئيسة مجلس الدولة اليونانية، إيكاتيريني ساكيلاروبولو، الأربعاء، برئاسة الجمهورية، لتكون أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد.

وساكيلاروبولو كانت مرشحة وحيدة لرئاسة الجمهورية من قبل حزب ”الديمقراطية الجديدة“، بزعامة كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وحصلت ساكيلاروبولو على أصوات 261 من أصل 294 نائبا شاركوا في الجولة الأولى التي جرت بالبرلمان المكون من 300 مقعد.

ومن المقرر أن تستمر ولاية ساكيلاروبولو الرئاسية لمدة 5 أعوام، تبدأ بعد أدائها اليمين الدستورية في 14 مارس/ آذار المقبل، خلفا للرئيس الحالي بروكوبيس بافلوبولوس.

والرئيسة اليونانية الجديدة من مواليد مدينة سيلانيك عام 1956، ودرست في كلية الحقوق بجامعة أثينا، وحاصلة على درجة الماجستير في القانون الدستوري والإداري من جامعة السوربون بفرنسا.

وفي عام 1982 جرى تعيين ساكيلاروبولو في منصب مقررة مجلس الدولة وتولت رئاسة المجلس في العام 2018.