صحف عالمية: ”فيروس الصين“ يصل إلى أمريكا .. وبوتين يمهد لمغادرة الكرملين نهائيا

اهتمت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأربعاء بملفات عدة، أبرزها وصول فيروس الصين الغامض إلى الولايات المتحدة، وتمهيد فلاديمير بوتين المبكر لخروجه النهائي من رئاسة روسيا.

وقالت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، إن الولايات المتحدة كشفت عن ظهور أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس ”كورونا“ المميت، موضحة أنه تم تشخيص إصابة مسافر عائد من الصين من قِبل السلطات القريبة من سياتل.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، أن الرجل البالغ من العمر 30 عاما، نُقل إلى المستشفى في بلدة إيفريت الأسبوع الماضي بعد إصابته بالتهاب رئوي.

وأوضحت التقارير أن المصاب، وهو من سكان الولايات المتحدة، سافر مؤخرا إلى مدينة ووهان وسط الصين، التي يُعتقد أنها منشأ الوباء الحالي.

وحتى الآن أودت عدوى الجهاز التنفسي الغامضة بحياة 6 أشخاص على الأقل وأمرضت مئات آخرين في آسيا.

تغيير في روسيا

ركزت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية على تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحكومة جديدة في أحدث خطوة من خطته لإجراء تعديلات حكومية واسعة النطاق.

ووصفت الصحيفة خطط بوتين بأنها تمهيد مبكر لخروجه النهائي من الرئاسة، إن لم يكن من السياسة الروسية كليا.

وأشارت إلى أن التشكيلة الجديدة تضمنت نواب رئيس الوزراء وتظهر تحولا كبيرا بين الوزارات المرتبطة بالشؤون الاجتماعية والسياسية والثقافية.

واحتفظ الوزراء البارزون المرتبطون بأمن روسيا وسياستها الخارجية بمناصبهم، بما في ذلك وزير الدفاع سيرجي شويغو، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، وكذلك وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، كما احتفظ وزير الاقتصاد أنتون سيلوانوف بمنصبه في الحكومة، رغم أنه ليس نائبا لرئيس الوزراء.

وتم تعيين وزراء جدد لوزارات العدل والتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، كما كان هناك أيضا رؤساء جدد لوزارة الرياضة، التي ناضلت من أجل إدارة تداعيات فضيحة المنشطات في روسيا، ووزارة الثقافة، التي حاولت مكافحة التأثير الخارجي لهوليوود ودعمت الأفلام الوطنية التي صنعت في روسيا.

اعترافات إيرانية

تناولت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، تأكيد إيران في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء أن الصاروخين المضادين للطائرات اللذين أصابا طائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة، وأسقطاها في 8 كانون الثاني/ يناير، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176، كانا روسيي الصنع.

وسبق أن اعترف الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط الطائرة، ولكن هذا التقرير يمثل أول اعتراف رسمي بأن الطائرة أصيبت بصاروخين، اتساقا مع مقطع الفيديو الذي ظهر بعد سقوط الطائرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير الصادر عن منظمة الطيران المدني الإيرانية لم يوضح على الفور أن صواريخ Tor M-1 تسببت في تحطم الطائرة، بل إن التحقيق جارٍ في تأثير هذه الصواريخ على الحادث.

يذكر أن روسيا أعلنت تسليم نظام Tor M-1، المعروف أيضا باسم SA-15، إلى إيران في عام 2007.

تحذيرات هاري وميغان

وسلطت صحيفة ”الغارديان“ الضوء على تفاقم التوتر بين الأمير هاري والصحافة.

وأثار نشر صور تظهر ميغان ماركل مع ابنها الرضيع في كندا تحذيرا من محامي الأمير هاري ضد نشر الصور التي اُلتقطت في مثل هذه الظروف.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي أعيد فيه إشعال النقاش حول خرق خصوصية الأمير وزوجته، بعد انتهاك بعض الصحفيين حظرا فرضه الإعلام على نفسه بعد وفاة والدة الأمير هاري، ديانا، قبل أكثر من عقدين.

فعقب وفاة الأميرة ديانا جراء مطاردة سريعة بالسيارة وهي تحاول الهرب من كاميرات الصحافة، كان هناك رد فعل عنيف من العامة ضد الصحف التي كانت تؤرخ كل خطواتها، ما أجبر الصحف على التوقف وفرض الحظر الذاتي.

وتظهر الصور التي أثارت تحذيرا قانونيا من الزوجين، ميغان وهي تحمل ابنهما أرتشي وتسير في الغابات الكندية، وتم استخدامها في عدد من الصحف، بما في ذلك صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، حيث قيل إن المصورين كانوا يختبئون في الشجيرات.

وقال المحامون إن الصور الجديدة التي تم تصويرها في كندا كانت جزءا من سلسلة من سلوك المصورين ”غير المقبول“، بما في ذلك محاولات لتصويرهم داخل منزلهم باستخدام عدسات طويلة المدى.