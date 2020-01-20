بومبيو: أمريكا ستتخذ إجراءات جديدة لدعم غوايدو

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستتخذ مزيدا من الإجراءات دعما لزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو. جاء ذلك بعد لقاء بين بومبيو وجوايدو على هامش مؤتمر إقليمي في بوجوتا. وقال بومبيو إن فنزويلا، التي تعاني من انهيار اقتصادي وتضخم مفرط تحت قيادة الرئيس نيكولاس مادورو، دولة فاشلة. وتحدى جوايدو…