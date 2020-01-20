أوكرانيا: إذا أرادت إيران الحوار عليها أولا تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

أكدت أوكرانيا ضرورة أن تسلمها إيران الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التي أسقطت خطأ بصاروخ إيراني، خلال ذروة التوترات بين طهران وواشنطن.

ويزور وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني محمد اسلامي، كييف، يوم الإثنين، ومن المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بحسب الرئاسة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو للصحافيين: إن الوزير الإيراني جاء ”للاعتذار رسميا“ بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية خطأ.

وأضاف بريستايكو: ”نأمل أن نتمكن من مناقشة قضايا عملية بينها إعادة الصندوقين الأسودين، وسيكون ذلك دليلا على استعداد إيران لفتح حوار“.

وكانت طائرة البوينغ 737 متوجهة إلى كييف لكنها تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران في الثامن من كانون الثاني/يناير، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها ومعظمهم من الإيرانيين والكنديين.

وتحطمت الطائرة بعيد إطلاق إيران صواريخ على القوات الأميركية في العراق؛ ردا على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية بطائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد.

وبعد أيام اعترفت طهران بإسقاط الطائرة عن طريق الخطأ.

ويوم الجمعة، صرح بريستايكو أن طهران ”مستعدة“ لتسليم الصندوقين الأسودين لكييف، إلا أن مسؤولا إيرانيا بارزا أعلن سابقا أن طهران تنوي الاحتفاظ بالصندوقين ”في الوقت الحالي“.

والأسبوع الماضي، أصدرت كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا خطة من خمس نقاط للتعاون مع إيران في التحقيق، داعية إلى السماح بـ“الوصول الكامل بدون إعاقة“ لمسؤولين أجانب.

وفي السياق، تراجعت السلطات الإيرانية عن إعلانها بالتعرف على هوية جميع ضحايا الطائرة الأوكرانية.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن القاضي محمد شهرياري، رئيس مكتب المدعي العام للشؤون الجنائية في طهران، أنه ”تم التعرف على هوية جميع ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية“.

لكن مدير منظمة الطب الشرعي في طهران، مهدي فروزش، قال يوم الإثنين، إنه ”حتى الآن لم يتم التعرف على 7 جثث من ضحايا الطائرة الأوكرانية؛ بسبب عدم وجود ملف تعريف الحمض النووي“.

وأضاف لوكالة الأنباء الرسمية ”إيرنا“، أن ”السلطات تمكنت حتى الآن من تحديد هوية 169 شخصا، من مجموع ضحايا الطائرة الأوكرانية البالغ عددهم 176 شخصا“.

وأشار فروزش إلى أن كوادر منظمة الطب الشرعي ”انتشلت يوم الحادث جميع أجزاء الجثث، ونقلت إلى جناح إدارة الطب الشرعي للتعرف عليها، وتم إخطار جميع خبراء الطب الشرعي في طهران بجمع عينات من الحمض النووي؛ لتحديد هوية الضحايا“.