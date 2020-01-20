تقرير: ترامب قد يعلن تفاصيل ”صفقة القرن“ خلال أيام

قالت مصادر أمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب قد يستبق الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بإعلان تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام (صفقة القرن) في مسعى لحشد أصوات الناخبين اليهود لصالحه في الانتخابات القادمة.
ونقلت ”القناة الإسرائيلية 13“ عن تلك المصادر، أن ترامب يجري مشاورات مكثفة حول تأثير نشر ”صفقة القرن“، حال جرى نشرها قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة التي ستعقد في الثاني من آذار/ مارس المقبل.
ولفتت القناة إلى أن قرار ترامب بنشر الخطة محكوم بتطورات المحاكمة ضده في الكونغرس خلال الأيام المقبلة، ونتائج اجتماعاته هو وكبير مستشاريه جاريد كوشنير في مؤتمر دافوس الاقتصادي غدا الثلاثاء مع قادة من جميع أنحاء العالم، خصوصا من العالم العربي، بحسب مسؤولين أمريكيين.
وذكر التقرير أن موضوع ”صفقة القرن“ سيكون حاضرا خلال مشاركة كوشنير في اجتماعات منتدى دافوس.