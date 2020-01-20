تقرير: ترامب قد يعلن تفاصيل ”صفقة القرن“ خلال أيام

قالت مصادر أمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب قد يستبق الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بإعلان تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام (صفقة القرن) في مسعى لحشد أصوات الناخبين اليهود لصالحه في الانتخابات القادمة.

ونقلت ”القناة الإسرائيلية 13“ عن تلك المصادر، أن ترامب يجري مشاورات مكثفة حول تأثير نشر ”صفقة القرن“، حال جرى نشرها قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة التي ستعقد في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

ولفتت القناة إلى أن قرار ترامب بنشر الخطة محكوم بتطورات المحاكمة ضده في الكونغرس خلال الأيام المقبلة، ونتائج اجتماعاته هو وكبير مستشاريه جاريد كوشنير في مؤتمر دافوس الاقتصادي غدا الثلاثاء مع قادة من جميع أنحاء العالم، خصوصا من العالم العربي، بحسب مسؤولين أمريكيين.

ورأت أن القرار مرتبط أيضا بما سينتج عن لقاء كوشنير ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ومنافسه الرئيس في الانتخابات المقبلة، بيني غانتس، الأسبوع المقبل، ففي حين يؤيد نتنياهو نشر الخطة قبل الانتخابات، يرى غانتس أن نشرها في هذا التوقيت من شأنه أن يؤثر على نتائج الانتخابات.

وذكر التقرير أن موضوع ”صفقة القرن“ سيكون حاضرا خلال مشاركة كوشنير في اجتماعات منتدى دافوس.