بيرتس يتعهد بعزل حماس حال فوز قائمته في الكنيست

تعهد رئيس حزب العمل، وعضو الكنيست عمير بيريتس، بعدم تمرير أي دولار لصالح حركة حماس في قطاع غزة، إذا ما فازت قائمته الموحدة في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، قائلا إنه سيعمل على فتح قنوات اتصال سياسية مع السلطة الفلسطينية.

وقال ”بيرتس“: ”إذا فازت قائمة الحزب الموحدة مع حزب ميرتس في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، فلن تحصل حركة حماس على دولار واحد من إسرائيل“.

وتابع، وفق موقع ”واللا“ الإسرائيلي: ”سنقوم بعزل حماس والدخول في مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية“.

وتثير الأموال التي تمررها إسرائيل من قطر لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، خلافات واسعة بين الأحزاب الإسرائيلية، وسط اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخضوع للحركة والقبول بتمرير هذه الأموال.

ويحاول نتنياهو، التوصل لاتفاق مع حركة حماس، إلا أن الأزمة السياسية في إسرائيل وعدم استقرار النظام السياسي بسبب أزمة تشكيل الحكومة، تمنعه من المضي في هذا الاتفاق، حيث يخشى استغلال خصومه السياسيين ضده.

وتزايدت وتيرة التصعيد على حدود قطاع غزة بعد تواصل إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع على مناطق غلاف القطاع، بعد هدوء وتوقف منذ شهور، إضافة لتعليق مسيرات العودة التي كانت تسبب توترًا على حدود غزة.