مسؤول إيراني: استهداف الطائرة الأوكرانية ”لم يكن عن طريق الخطأ“

اعتبر مسؤول محلي إيراني أن استهداف الطائرة الأوكرانية لم يقع عن طريق الخطأ، وذلك بعدما أقرت قوات الحرس الثوري بإسقاط الطائرة بصاروخ عن طريق الخطأ، تزامنًا مع إطلاقها هجوما صاروخيا على قواعد أمريكية في العراق.

وقال مدير قسم التعاون الدولي بوزارة الصحة الإيرانية محسن اسدي لاري، اليوم الخميس، خلال حضوره مراسم لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية: ”إنني متأكد من أن سبب هذه الكارثة لم يكن ناجمًا عن خطأ، ويجب فتح تحقيقات قضائية ومعلوماتية لكشف أسباب الحادثة“.

وأضاف المسؤول، الذي تبين أنه فقد اثنين من أبنائه على متن الطائرة المنكوبة: ”إنني آمل من المسؤولين أن يقدموا المتورطين في هذه الحادثة للعدالة لكي يرون جزاء عملهم“، وفق ما نقل موقع تلفزيون ”إيران انترناشونال“ المعارض.

وسقطت طائرة ركاب أوكرانية، الأسبوع الماضي، عقب إقلاعها بوقت قصير من مطار الخميني الدولي في العاصمة الإيرانية طهران، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها، أغلبهم من الإيرانيين.

وأثارت الحادثة غضبًا واستياء شديدين في الرأي العام الإيراني، وذلك نتيجة مماطلة السلطات في إيران عن كشف السبب الحقيقي لسقوط الطائرة، حتى أقرت قوات الحرس الثوري بأن صاروخًا استهدف الطائرة عن طريق الخطأ، ظنًا أنه هدف معاد في الأجواء الإيرانية.