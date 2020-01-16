البرلمان الروسي يصادق على ميشوستين رئيسا للوزراء

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صادق البرلمان في روسيا ”الدوما“، الخميس، على تكليف ميخائيل ميشوستين برئاسة الوزراء، خلفا لدميتري مدفيديف. وأيد مجلس الدوما الروسي بأغلبية الأصوات اختيار الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس هيئة الضرائب الفدرالية، ميخائيل ميشوستين، لشغل منصب رئيس الوزراء، حسب قناة ”روسيا اليوم“. وجاء التصويت بعد سلسلة اجتماعات عقدها ميشوستين مع الكتل النيابية الأربع بالبرلمان، صباح الخميس، حيث أجمعت…