تركيا: لم نمنح الجنسية لسوريين مقابل القتال في ليبيا

نفى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، منح بلاده الجنسية لعناصر سوريين مقابل قتالهم في ليبيا.

جاء ذلك خلال مشاركته في بث مباشر على قناة ”سي إن إن تورك“، الأربعاء، متحدثا حول السياسة الخارجية التركية.

وأكد أن ”الحديث حول منح الجنسية التركية، لجنود الجيش الوطني السوري المعارض أو المال مقابل قتالهم في ليبيا، عار عن الصحة تماما“.

وحول الوضع في إدلب السورية، قال تشاووش أوغلو ”هناك انتهاكات لوقف إطلاق النار، ولكن لا يمكننا القول إنه انهار، إذا استطعنا إيقاف هذه الانتهاكات في الفترة المقبلة يمكننا القول إننا حققنا وقف إطلاق النار من جديد“.

وتابع: ”لكن إذا استمرت الانتهاكات والهجمات، فلا يمكننا وقتها الحديث عن وقف إطلاق للنار“.