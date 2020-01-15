تقرير: أمريكا تعتزم سحب معدات طائرة ”إف-35“ من تركيا

قالت مجلة ”جينز“ العسكرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستسحب جميع معدات ومكونات تصنيع الطائرة الشبح ”إف-35“ من تركيا بحلول شهر آذار/ مارس المقبل، لمعاقبة أنقرة على قرارها بشراء صواريخ ”إس-400“ الروسية المضادة للأهداف الجوية المتحركة.

ونقلت عن وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية للمشتريات، إلين لورد، قولها إن شركة ”لوكهيد مارتن“ الأمريكية، المتعاقد الرئيس في تصنيع الطائرة، وشركة ”برات أند ويتني“، منتج محركات الطائرة، ستلتزمان بعقودهما القليلة المتبقية في تركيا حتى نهاية العام الجاري.

وأشارت المجلة إلى أنه من الواضح أن وزارة الدفاع الأمريكية لن تغير موقفها الذي أعلنته في آب/ أغسطس العام الماضي، بأنها لن تعيد تركيا لبرنامج إنتاج مقاتلة ”إف-35“ ما لم تلغِ صفقة ”إس-400“ بالكامل، وهو طلب رفضه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدة مرات.

وقالت لورد ”من الواضح أن تركيا لم تقرر اتخاذ أية خطوة بشأن صفقة إس- 400، ولذلك سنواصل العمل على سحب مشروع إنتاج الطائرة من تركيا“.

وذكرت المجلة البريطانية أن وزارة الدفاع الأمريكية ستنفق ما بين 500- 600 مليون دولار لسحب معدات ومكونات تصنيع طائرة ”إف-35“ من تركيا، مشيرة إلى أن حوالي 900 جزء في الطائرة يتم إنتاجها في تركيا، بما فيها الجسم الأوسط وشاشة قمرة القيادة.

وإضافة إلى إخراج تركيا من برنامج تصنيع ”إف-35″، يدرس الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على أنقرة في آذار/مارس، وتطبيق قانون جديد يقضي بمعاقبة الدول التي تبرم صفقات عسكرية كبيرة مع روسيا.

وكانت الولايات المتحدة قد عارضت صفقة ”إس-400“ بشدة، بدعوى أن هذه الصواريخ المتطورة ستتيح لروسيا الحصول على معلومات عسكرية حساسة بشأن مقاتلة الشبح ”إف-35“ وأسلحة أمريكية أخرى.