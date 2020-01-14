العثور على رفات 29 طفلا في حفرة غرب المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، الثلاثاء، العثور على رفات 29 طفلا في حفرة بولاية خاليسكو، غرب البلاد.

وذكرت النيابة العامة بالولاية، في بيان، أنه جرى إخراج رفات 29 طفلا من إحدى الحفر، بعد العثور عليها في مدينة ”إل ميرادور“، وفق إعلام محلي.

من جانبه، أوضح معهد ”خاليسكو“ لعلوم الطب الشرعي، في بيان، أن 4 أطفال جرى تحديد هوياتهم، فيما لا يزال العمل جاريا على تحديد هويات الأطفال الآخرين.

وبينما فتحت السلطات تحقيقا في الحادث، يعتقد أن عصابة ”الجيل الجديد في خاليسكو“ التي تتاجر في المخدرات، هي من تقف خلفه.

يذكر أن أكثر من 300 ألف شخص لقوا مصرعهم في حملات مكافحة تهريب المخدرات التي بدأت في المكسيك عام 2006.

وإلى جانب القتلى، تظهر الأرقام الرسمية فقدان أكثر من 40 ألفا آخرين، وترك أكثر من 340 ألف شخص ديارهم بسبب أحداث العنف.