مقطع مصور جديد يظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخين إيرانيين‎ (فيديو)

ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ اليوم الثلاثاء أن لقطات مصورة جديدة سجلتها كاميرا أمنية أظهرت إصابة صاروخين إيرانيين الطائرة التجارية الأوكرانية بفارق 30 ثانية الواحد عن الآخر بعد إقلاعها من طهران في الثامن من يناير/ كانون الثاني.

لقطات جديدة من كاميرا أمنية تظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخين بينهما 30 ثانية جرى إطلاقهما من موقع عسكري إيراني.. و "نيويورك تايمز" تقول إنها تحققت من صحة اللقطات#إرم_نيوز #إيران #iran #PS752 #UkrainianPlaneCrash pic.twitter.com/4wVq6TOFs6 — إرم نيوز (@EremNews) January 14, 2020

وقالت الصحيفة إن الصاروخين أطلقا من منشأة عسكرية إيرانية تبعد نحو 12 كيلومترا عن الطائرة.

وأضافت أن أيا من الصاروخين لم يسقط الطائرة على الفور وأن التسجيل المصور أوضح أن الطائرة شبت فيها النار وعادت صوب مطار طهران.