 مقطع مصور جديد يظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخين إيرانيين‎ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مقطع مصور جديد يظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخين إيرانيين‎ (فيديو)

مقطع مصور جديد يظهر إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخين إيرانيين‎ (فيديو)

المصدر: رويترز

ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ اليوم الثلاثاء أن لقطات مصورة جديدة سجلتها كاميرا أمنية أظهرت إصابة صاروخين إيرانيين الطائرة التجارية الأوكرانية بفارق 30 ثانية الواحد عن الآخر بعد إقلاعها من طهران في الثامن من يناير/ كانون الثاني.

وقالت الصحيفة إن الصاروخين أطلقا من منشأة عسكرية إيرانية تبعد نحو 12 كيلومترا عن الطائرة.

وأضافت أن أيا من الصاروخين لم يسقط الطائرة على الفور وأن التسجيل المصور أوضح أن الطائرة شبت فيها النار وعادت صوب مطار طهران.

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