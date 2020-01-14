تفريق تظاهرة شيعية بالرصاص الحي في نيجيريا

المصدر: أ ف ب

فتحت الشرطة النار اليوم الثلاثاء على عشرات المتظاهرين الشيعة وسط أبوجا عاصمة نيجيريا الفدرالية، بينما كانوا يطالبون بالإفراج عن زعيمهم المسجون منذ عام 2015، ما أدى إلى سقوط 5 جرحى، كما ذكر متظاهرون.

وأوضح متحدث باسم الحركة الإسلامية في نيجيريا -وهي مجموعة شيعية راديكالية- ”نزلنا إلى الشارع للمطالبة بالإفراج عن شيخنا إبراهيم الزكزكي وزوجته، واحتجاجا على الإعلان الأخير لحاكم كادونا، الذي أكد أنه لطالما هو حاكم لن يفرج عن زكزكي“.

وأضاف المصدر، طالبا عدم كشف اسمه: ”هذا تصريح غير مقبول من حاكم“، وتابع: ”أمرت محكمة بالإفراج عنه، لكنه قادر على عرقلة سير القضاء“.

وقامت قوات الأمن بتفرقة المتظاهرين بالقوة.

وقال المتحدث: ”فتحت الشرطة النار عشوائيا على الجماهير لتفريقنا وأصيب 5 أشخاص بالرصاص“، مؤكدا أن 3 من الجرحى من المارة.

وأكد متظاهر آخر في اتصال، إطلاق الشرطة الرصاص الحي وسقوط 5 جرحى.

لكن انجوغورل مانزا المتحدث باسم الشرطة في أبوجا قال إن ”الشرطة لم تفتح النار“.