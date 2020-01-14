غرائب ترشحات الكنيست الإسرائيلي.. تاجر مخدرات وزوجة ”قاتل“ رابين يسعيان لدخول البرلمان

يعد تاجر المخدرات الإسرائيلي، عاموس دوف سيلفر، وزوجة قاتل رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، لاريسا تريمبوبلر، أغرب المرشحين في الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن سيلفر، مؤسس شبكة الاتجار بالمخدرات (تليغراس)، عبر تطبيق ”تليغرام“ في إسرائيل من داخل محبسه، أنه سيخوض الانتخابات المقبلة.

وحلّ سيلفر (35 عامًا) في الموقع الثاني على قائمة حزب جديد يخوض الانتخابات لأول مرة باسم ”قوة ليبرالية اقتصادية“، بقيادة الاقتصادي وخبير الأسواق جلعاد البير، بحسب المصدر ذاته.

وقال سيلفر إنه قرر خوض السباق الانتخابي، في محاولة لتقنين تجارة نبات القنب الهندي (الحشيش) المخدر في إسرائيل.

وفي آذار/مارس الماضي، اعتقل سيلفر في أوكرانيا، وجرى تسليمه إلى إسرائيل في آب/أغسطس الماضي، ويحاكم بتهمة إدارة منظمة إجرامية رقمية، والاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، تقدمت لاريسا تريمبوبلر، زوجة يجال عامير، بقائمة حزبها الجديد ”مشباط تسيديك“ (محاكمة عادلة)، إلى اللجنة المركزية للانتخابات، استعدادًا لخوض انتخابات الكنيست.

وقالت في تصريحات إعلامية: ”نطالب بإعادة محاكمة يجال عامير“، الذي يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة منذ عام 1995.

ووافق ”مسجل الأحزاب“ في إسرائيل (يتبع وزارة العدل)، في 3 كانون الثاني/يناير الجاري، على تأسيس حزب زوجة ”قاتل رابين“ التي تقول إن هدف حزبها ”دفع إعادة المحاكمات“، و“تعزيز النقد والرقابة على مكتب المدعي العام والنظام القضائي ومراجعة إدانات سابقة“.

وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، أطلق يجال عامير 3 رصاصات من مسدسه تجاه رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين في تل أبيب، فأرداه قتيلًا، اعتراضًا على توقيعه اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين.

ويوم غد الأربعاء، هو الموعد الأخير للأحزاب الإسرائيلية لتقديم قوائمها للجنة المركزية للانتخابات.

ومن المقرر أن تشهد إسرائيل في 2 آذار/مارس المقبل انتخابات هي الثالثة في غضون عام.

ويفرض قانون الانتخابات الإسرائيلي على أي حزب الحصول على 3.25% أو أكثر من أصوات المقترعين لدخول الكنيست.