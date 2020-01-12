جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة

بدأ مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان)، صباح الأحد، جلسة مغلقة لمناقشة أسباب إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ، بحضور القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، الذي تبنت قواته مسؤولية إسقاط الطائرة فجر الأربعاء الماضي.

وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أسد الله عباسي، لوكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية، إن ”مجلس الشورى الإسلامي بدأ جلسة مغلقة بحضور القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، لمناقشة أسباب إسقاط طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني الدولي قرب العاصمة طهران”.

وأضاف عباسي أنه ”خلال الاجتماع سيبحث الأحداث الأخيرة مثل اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، والهجوم على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وتحطم الطائرة الأوكرانية“.

وكانت القوات المسلحة الإيرانية ذكرت أمس السبت، أنها قامت بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ فجر الأربعاء الماضي، بعدما تم تشخيص هذه الطائرة على أنها صاروخ كروز كان يستهدف موقعا عسكريا للحرس الثوري قرب العاصمة طهران، وأدى إسقاط الطائرة إلى مقتل جميع ركابها والبالغ عددهم نحو 176 وأغلبهم من الإيرانيين بينهم مسافرون من جنسيات أجنبية مختلفة.