أوكرانيا: الرئيس الإيراني اعتذر باسم بلاده عن إسقاط الطائرة

ذكر مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قدم اعتذارًا باسم بلاده عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال الرئيس إن ”إقرار إيران بإسقاط الطائرة خطوة في الاتجاه الصحيح“، مضيفًا أنه ”ينبغي محاسبة المسؤولين“.

وأضاف زيلينسكي على ”تويتر“ بعدما تحدث مع روحاني: ”أشدد على ضرورة استكمال تحديد هوية الجثث وإعادتها إلى أوكرانيا على الفور… ينبغي محاسبة الجناة“.

وكانت إيران قالت في وقت سابق اليوم السبت، إن قواتها المسلحة أسقطت الطائرة بسبب ”خطأ كارثي“، مضيفة أن الدفاعات الجوية استهدفتها بالخطأ بينما كانت في حالة تأهب عقب إطلاق صواريخ إيرانية على أهداف أمريكية في العراق.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الرئيس حسن روحاني، وعد خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، بتحقيق مستفيض في حادث إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله: ”إيران ترحب بأي تعاون دولي في إطار القواعد الدولية لتسليط المزيد من الضوء على الحادث“ واعدًا بتحقيق مستفيض في الحادث الذي قالت طهران إنه نجم عن ”خطأ غير مقصود“ من الدفاعات الجوية.