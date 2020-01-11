أبرز ردود الفعل على اعتراف إيران بإسقاطها الطائرة الأوكرانية

المصدر: أ ف ب

أقرّت إيران، اليوم السبت، بأنها أسقطت ”بدون قصد“ الطائرة الأوكرانية قرب طهران هذا الأسبوع، ليُقتل 176 شخصًا هم جميع ركابها، واصفة الكارثة بأنها ”خطأ لا يُغتفر“.

ودعت طهران الولايات المتحدة وأوكرانيا وكندا وغيرها للمشاركة في التحقيق.

في ما يأتي أبرز ردود الفعل الدولية على إقرار إيران بمسؤوليتها عن الكارثة:

أوكرانيا

كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”ننتظر من إيران، إحالة المذنبين على القضاء، ودفع تعويضات“، و“إعادة جثامين الضحايا“.

وأضاف ”نأمل استمرار التحقيق بلا تأخير متعمد وبلا عراقيل، خبراؤنا الـ45 يجب أن يتمكنوا من الوصول“ إلى كل عناصر التحقيق.

كندا

بدوره أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي قضى العديد من مواطنيه في الحادثة، أن ”أولويتنا تبقى إيضاح هذا الملف بشفافية وعدالة“.

واعتبر، في بيان، أنها ”كارثة وطنية وجميع الكنديين في حداد، سنواصل العمل مع شركائنا حول العالم لنحرص على إجراء تحقيق تام ومعمّق“. وقال إن ”حكومة كندا تتوقع تعاونا كاملا من جانب السلطات الإيرانية“.

بريطانيا

من جانبه اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن إقرار إيران بإسقاط الطائرة ”خطوة أولى مهمة“.

وقال في بيان صدر عن مكتبه، ”سنبذل كل ما بوسعنا لدعم عائلات أربع ضحايا بريطانيين وضمان حصولهم على الأجوبة وطي الصفحة بالشكل الذي يستحقونه“.

وأضاف جونسون أن بلاده ستعمل من قرب مع كندا وأوكرانيا وغيرهما من الشركاء الدوليين لضمان إجراء ”تحقيق دولي شامل وشفاف ومستقل وإعادة جثث القتلى“، مشيرًا إلى أن الحادثة ”تؤكد أهمية خفض تصعيد التوتر في المنطقة“.

روسيا

من جهته اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، أن على إيران أن ”تستخلص العبر“ من الكارثة، بحسب ما نقلت عنه وكالة ”إنترفاكس“.

وقال إنه ”في حال لم يثبت فك شيفرات الصندوقين الأسودين وعملية التحقيق بأن الجيش الإيراني قام بذلك عمدا، وهو أمر لا مبرر منطقيا له، فيجب طي صفحة الحادثة على أمل أن يكون تم استخلاص العبر“.

الاتحاد الأوروبي

في حين استنكر الاتحاد الأوروبي في بيان الحادثة، مضيفا أن التكتل ”يتوقع أن تواصل إيران تعاونها الكامل وتجري تحقيقا شاملا وشفافا يحترم المعايير الدولية، بشأن وقائع هذه الكارثة“.

فرنسا

بينما اعتبرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، أنه ”من المهمّ اغتنام هذه اللحظة لإعادة فتح المجال أمام المحادثات والمفاوضات“ بشأن الملف النووي الإيراني.

وقالت إن ”الدروس التي يجب أن نتعلمها من سلسلة الأحداث المأساوية التي شهدناها في الأيام الأخيرة، منذ أواخر العام 2019، هي أنه يجب وضع حدّ لهذا التصعيد“.

ألمانيا

فيما أشادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم السبت، بإقرار إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية، داعية إلى تحقيق معمق في الكارثة.

وقالت ميركل من موسكو، ”إن تعرف هوية المسؤولين (عن الحادث) هو أمر جيد واعتقد أنه ينبغي القيام بكل شيء بالتعاون مع دول المواطنين (الضحايا) بهدف إيجاد حلول وكشف (الأمور) في شكل معمق ومناقشة التداعيات، اليوم، تم اتخاذ خطوة مهمة“.

السويد

من ناحيته دعا رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، إلى ”إدانة هذا العمل، وتحمّل إيران كامل المسؤولية عن جميع المتأثرّين“ بالحادثة.

وأفاد في بيان، ”تقول إيران إن الطائرة أسقطت عن طريق الخطأ، يشكّل هذا الإعلان أساسًا لتحقيق كامل وشفاف يجب أن يسلّط الأضواء على جميع الظروف المحيطة بالحادثة“.

وطالب لوفن ”بأن تتعاون إيران بشكل حر في إطار التحقيق، وبأن يُسمح للدول المتأثرة المشاركة باستخدام كفاءاتها الوطنية وإبلاغها بشكل كامل (بتفاصيل) التحقيق“.

وفي السياق ذاته، صرّحت وزيرة خارجية السويد آن ليند عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن ”إسقاط طائرة مدنية، وإن لم يكن متعمدا، هو أمر يستحق الإدانة، نريد من إيران أن تتعاون بشكل كامل مع التحقيق“.

أفغانستان

عبر المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي عن ”مشاعر الحزن (تضامنا) مع عائلات وأصدقاء الأرواح البريئة“ التي قضت، لافتا إلى أن ”من بين الضحايا 13 أفغانيا“.