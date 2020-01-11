إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية ”عن طريق الخطأ“

اعترفت الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، بإستهدافها للطائرة الأوكرانية التي سقطت، فجر الأربعاء الماضي، قرب العاصمة طهران، مشيرة إلى أن إسقاط هذه الطائرة تم عن ”طريق الخطأ“.

وذكر بيان للقوات المسلحة أنه ”في ظل التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستهداف نحو 52 موقعًا إيرانيًا، جرى استهداف الطائرة الأوكرانية وإسقاطها نتيجة خطأ بشري بعد اقترابها من مركز للحرس الثوري الإيراني قرب العاصمة طهران“.

وتوعدت القوات المسلحة الإيرانية بتقديم الأشخاص الذين أمروا باستهداف الطائرة الأوكرانية إلى المحكمة العسكرية بسبب الخطأ الذي أدى إلى مقتل نحو 176 شخصًا.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن تحقيقاتنا خلصت إلى أن الصواريخ أطلقت على الطائرة الأوكرانية بسبب خطأ بشري ما تسبب بتحطمها، مضيفًا أن“إسقاط الطائرة مأساة كبيرة وخطأ لا يُغتفر، وإيران نادمة جدًا على الإسقاط غير المتعمد“.

وقال وزير الخارجية جواد ظريف على ”تويتر“، اليوم السبت، إن تحطم الطائرة الأوكرانية نجم عن خطأ بشري و“ النزعة الأمريكية للمغامرة“.

وأضاف:“يوم حزين، النتائج المبدئية للتحقيق الداخلي الذي أجرته القوات المسلحة تشير إلى أن خطأ بشريًا أثناء أزمة نجمت عن نزعة الولايات المتحدة للمغامرة أدى لهذه الكارثة، نبدي أسفنا العميق واعتذارنا وعزاءنا لشعبنا ولأسر كل الضحايا وللدول المتضررة الأخرى“.