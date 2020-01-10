بريطانيا تطلب رسميا تسليم زوجة دبلوماسي أمريكي تسببت بمقتل شخص

قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية يوم الجمعة إن بريطانيا أرسلت طلبا لتسلم زوجة دبلوماسي أمريكي غادرت البلاد العام الماضي بعد حادث تصادم مروري أسفر عن قتل شاب بريطاني عمره 19 عاما.

ويسعى الادعاء البريطاني إلى تسلم آن ساكولاس بسبب الحادث الذي وقع في أغسطس آب وأدى إلى مقتل هاري دن الذي كان يقود دراجة نارية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان ”بعد قرار الاتهام الذي أعلنته هيئة الادعاء أرسلت وزارة الداخلية طلبا للولايات المتحدة لتسليم آن ساكولاس بتهمة التسبب بموت شخص نتيجة القيادة المتهورة.

”هذا الآن قرار يخص السلطات الأمريكية“.

وقالت أسرة دن إن ساكولاس كانت تقود سيارتها في الاتجاه العكسي عند وقوع الحادث قرب قاعدة لسلاح الجو في وسط انجلترا يستخدمها الجيش الأمريكي. وتم منح ساكولاس (42 عاما) حصانة دبلوماسية وغادرت بريطانيا بعد فترة وجيزة من الحادث. وقال محاميها إنها لن تعود بمحض إرادتها لبريطانيا لاحتمال سجنها بسبب ”حادث فظيع ولكن غير مقصود“.

وأحالت وزارة العدل الأمريكية أسئلة بشأن طلب تسلمها إلى وزارة الخارجية التي لم ترد بعد على طلب للتعليق.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن ساكولاس أخطأت باستخدامها الحصانة الدبلوماسية لمغادرة بريطانيا وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعادة النظر في الموقف الأمريكي. والتقى والدا دن مع ترامب في البيت الأبيض في أكتوبر تشرين الأول. وكان ترامب يأمل بإقناعهما بلقاء ساكولاس التي كانت في المبنى في نفس الوقت ولكنهما رفضا.