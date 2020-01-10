البنتاغون: سفينة حربية روسية كادت أن تصطدم بمدمرة أمريكية في بحر العرب

المصدر: ا ف ب

اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) البحرية الروسية، اليوم الجمعة، بالتصرف ”بشكل عدائي“ في بحر العرب بعد أن كادت إحدى سفنها أن تصطدم بسفينة حربية أمريكية.

وتجاهلت السفينة الروسية طلقات تحذيرية من تصادم صادرة عن السفينة ”يو.إس.إس فراغوت“ واقتربت إلى مسافة قريبة جدًا قبل أن تعود أدراجها، وبالكاد تجنبت التصادم، وفق الأسطول الخامس الأمريكي الذي نشر تسجيلًا مصورًا للحادثة.

وقال الأسطول في بيان:“في وقت بادرت فيه السفينة الروسية إلى التحرك، فإن التأخر في بادئ الأمر للامتثال للقوانين الدولية أثناء اقترابها بشكل عدائي زاد من خطر وقوع تصادم“.