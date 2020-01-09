ترامب يقترح ضم دول من الشرق الأوسط إلى حلف الأطلسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يؤيد توسيع حلف شمال الأطلسي ليشمل دولا بالشرق الأوسط، وذلك مع سعي بلاده للحد من انتشارها العسكري عالميا.

وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: ”أعتقد أنه ينبغي توسيع حلف شمال الأطلسي وينبغي أن نضم الشرق الأوسط، بكل تأكيد“.

واقترح ترامب زيادة مشاركة الحلف في الشرق الأوسط عندما تطرق للضربات التي شنتها إيران على جنود أمريكيين بالعراق ردا على قتل واشنطن القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وتابع ترامب أن ”تنظيم داعش أثار مشكلة دولية، وينبغي لدول أخرى التصدي لها.. يمكننا أن نعود للديار ونستخدم حلف شمال الأطلسي“.

وقال الرئيس الأمريكي: ”أطبقنا على داعش وأسدينا لأوروبا معروفا كبيرا“.

ويوجه ترامب انتقادات لحلف الأطلسي، ويطالب أوروبا بدفع المزيد مقابل الدفاع الجماعي وتقديم تنازلات لأمريكا تتعلق بالتجارة.

وقال ترامب مازحا إن ”من الممكن تسمية الحلف باسم حلف الأطلسي-الشرق الأوسط أو حلف الأطلسي زائد الشرق الأوسط“، مضيفا أنه ”طرح الاسم المحتمل على الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في اتصال أمس الأربعاء“.

وقال البيت الأبيض إن ترامب ”أكد أهمية زيادة دور الحلف في منع الصراع والحفاظ على السلام في الشرق الأوسط“.

وذكرت السفيرة الأمريكية في الحلف كاي بيلي هتشيسون يوم الخميس أن الحرب على تنظيم داعش مهمة لكل من الولايات المتحدة والحلفاء في حلف الأطلسي.

وأضافت في تصريح لمحطة ”سي.إن.بي.سي“: ”أعتقد أن ما يتطلع إليه الرئيس هو تعزيز تعاون حلفائنا مع العراق… هذا أمر يتعين لمجلس الحلف أن يبحثه ويتخذ قرارا بأن نبذل المزيد“.