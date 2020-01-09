رئيس وزراء كندا يقول إن لديه معلومات بأن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الخميس إن لديه معلومات مخابرات من مصادر متعددة تفيد بأن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران أسقطت بصاروخ إيراني أرض-جو.

وأبلغ ترودو مؤتمرا صحفيا في أوتاوا أن تحطم الطائرة ربما كان غير متعمد.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا، في وقت سابق، اليوم، إن الطائرة الأوكرانية أُسقطت على الأرجح بطريق الخطأ بصاروخين إيرانيين مضادين للطائرات.

وقال مسؤول أمريكي إنه وفقا لبيانات الأقمار الصناعية فإن طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية بوينج 737-800 التي أقلعت في رحلة إلى كييف حلقت لدقيقتين فقط بعد مغادرة طهران عندما رُصدت بصمة حرارة صاروخين أرض-جو أعقبه بسرعة انفجار بمحيط الطائرة. وأظهرت بيانات بصمة الحرارة بعد ذلك الطائرة تهوي وهي مشتعلة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن رئيس هيئة الطيران المدني بالبلاد قوله ”إن من المستحيل أن الطائرة الأوكرانية ضُربت بصاروخ“.

وقال مسؤولان أمريكيان إن واشنطن تعتقد أن الطائرة أُسقطت بطريق الخطأ.

ونقل تقرير إيراني اليوم الخميس عن شهود على الأرض وفي طائرة أخرى كانت تحلق على ارتفاع شاهق قولهم إن الطائرة كانت تشتعل وهي في الجو.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تحطم الطائرة جاء نتيجة خطأ ولا يرى أنه نتيجة عطل.