تقرير: ترامب غير محبوب في العالم لكن صورة واشنطن تبقى جيدة

المصدر: أ ف ب

أظهر تقرير لمركز أبحاث أمريكي نشر، اليوم الأربعاء، أن دونالد ترامب غير محبوب من قبل الرأي العام العالمي بسبب سياسته الانعزالية، لكن الولايات المتحدة تحتفظ مع ذلك بصورة جيدة دوليًا.

ووفق مركز بيو للأبحاث فإن أقل من ثلث المستطلعين (29 %) يرون أن ترامب يتخذ ”قرارات جيدة“، في حين رأى 64 %العكس.

وشملت عينة الاستطلاع 35 ألف شخص في أكثر من 30 دولة في القارات الخمس بين أيار/مايو، وتشرين الأول/أكتوبر 2019.

وفي 2017 أظهر تحقيق مماثل أن 22 % فقط يؤيدون الرئيس الأمريكي.

وأهم مآخذ من شملهم الاستطلاع رفع الرسوم الجمركية على الواردات، وعبر 68 %عن استيائهم من ذلك، ثم الانسحاب الأمريكي من اتفاق باريس للمناخ (66 %)، وبناء جدار على الحدود مع المكسيك (60 %).

وعبر 55 %عن استيائهم من إجراءات ترامب في ملف الهجرة، في حين عبر 52 % عن عدم رضاهم على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران.

وكان قرار ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس موضع إدانة واسعة جدًا في الدول العربية وتركيا (93 % في تونس و85 %في لبنان و78 %في تركيا) مقابل ترحيب من 74 % من العينة الإسرائيلية (22 % ضد القرار).

ونال الحوار المباشر لترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تأييد 41 %مقابل استياء 36 %.

وتبقى شعبية ترامب أدنى من شعبية نظرائه خاصة المستشارة الألمانية إنغيلا ميركل (46 %)، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (41 %)، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (33 %).

لكنه حل بفارق نقطة واحدة قبل الرئيس الصيني شي جينبينغ (28 %).

إلا أن أغلب آراء المستطلعين إيجابية بالنسبة للولايات المتحدة (54 %) خاصة بين فئة الشباب (18-29 عامًا).

وتحظى واشنطن بشعبية كبيرة في دول الاتحاد السوفييتي السابق، (في بولندا 79 %وليتوانيا 70 %) وفي إسرائيل (83 %)، لكن صورتها تأثرت بين حلفائها في الاتحاد الأوروبي، حيث يتعرض ترامب لانتقادات (39 %في ألمانيا).

وفي أوكرانيا الحليف الذي يواجه حركة انفصال مؤيدة لروسيا شرقًا لدى 73 % فكرة إيجابية عن الولايات المتحدة.

بيد أن مركز الأبحاث أوضح أن الاستطلاع أجري قبل صيف 2019، حين انكشفت فضيحة ضغوط الإدارة الأمريكية على سلطات كييف للتحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، المنافس الأبرز لترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.