ترامب: لا قتلى أمريكيين ولا عراقيين جراء الضربات الصاروخية الإيرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه لم يصب أي أمريكيين جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق وحث قوى العالم على إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في البيت الأبيض أشارت إلى رغبة في عدم تصعيد الأزمة مع إيران ”لم يصب أمريكيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني… لم نتعرض لأي خسائر“.

وأضاف ”ومع ذلك فإن امتلاكنا لهذا العتاد والجيش العظيم لا يعني بالضرورة استخدامه. لا نرغب في استخدامه. القوة الأمريكية العسكرية والاقتصادية هي أفضل رادع“.

وأحجم ترامب عن توجيه أي تهديد مباشر بعمل عسكري ضد إيران. وحث القوى العالمية ومنها روسيا والصين على التخلي عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران والعمل على اتفاق جديد.

وتابع ”علينا جميعا العمل سويا نحو إبرام اتفاق مع إيران يجعل العالم أكثر أمنا وأكثر سلما“.

وأطلقت القوات الإيرانية صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق اليوم الأربعاء ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية، مما أجج الصراع مع واشنطن وسط مخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.