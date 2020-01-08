إدارة ترامب تطلع الكونغرس على الأزمة مع إيران‎

يُطلع مسؤولون من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس، اليوم الأربعاء، على قضية قتل قائد عسكري إيراني أثارت أزمة جديدة في الشرق الأوسط، في حين يضغط الديمقراطيون من أجل إصدار تشريع يحد من قدرة الرئيس على شن حرب.

ويدلي وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي ومديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل، بإفادات أمام مجلس النواب في جلسة مغلقة الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (1800 بتوقيت جرينتش) وأمام مجلس الشيوخ في الساعة الثانية والنصف مساء (1930 بتوقيت جرينتش)، بعد خمسة أيام من شن الولايات المتحدة هجوما بطائرة مسيرة قتل فيه قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في العراق.

وتأتي هذه الإفادات بعد بضع ساعات فقط من إطلاق إيران صواريخ على قواعد عسكرية، تضم قوات أمريكية ردا على قتل سليماني ما يزيد من مخاطر صراعها مع واشنطن، وسط مخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقد يوافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هذا الأسبوع، على تشريع يطالب القوات الأمريكية بوقف الأعمال القتالية مع إيران، خلال 30 يوما ما لم يعلن الكونغرس حربا أو يجيز استخدام القوات المسلحة.

وطُرح تشريع مماثل في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون رفاق ترامب، والذين نادرا ما يعارضون مبادراته مما يقلل فرص الموافقة عليه.