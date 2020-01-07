جونسون وأردوغان: على إيران الالتزام بالاتفاق النووي‎

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي، إن على إيران الالتزام بشروط الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية، وإنه لا يمكن السماح لطهران بحيازة سلاح نووي. وقالت إيران يوم الأحد إنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي بالتخلي عن قيود تخصيب اليورانيوم بعد مقتل قاسم سليماني…