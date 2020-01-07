”الناتو“ يقرر سحب بعض عناصره ”مؤقتا“ من العراق

أعلن الحلف الأطلسي، اليوم الثلاثاء، أنه سيسحب مؤقتا عددا من عناصره في العراق؛ وذلك بعد تعليق مهمته في تدريب القوات العراقية، عقب توتر شديد بين واشنطن وطهران.

وقال مسؤول في الحلف، في بيان: ”نحن نتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية موظفينا. ويشمل ذلك إعادة تمركز مؤقت لقسم من موظفينا في مختلف المناطق داخل العراق وخارجه“، مضيفا أن الحلف ”يبقي مع ذلك على وجود في العراق“.

وفي السياق نفسه، قال مصدر حكومي رفض كشف هويته، إن فرنسا لا تعتزم سحب جنودها المنتشرين حاليا في العراق لتنفيذ مهمات تدريب.

وتنشر فرنسا، العضو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة، نحو 200 عسكري في العراق، بينهم 160 يتولون تدريب الجيش العراقي، وفق هيئة الأركان.

كما ذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الثلاثاء، أن لندن ترغب في بقاء قواتها في العراق، لكنها ستسحبها إذا طلبت بغداد ذلك.

وكان البرلمان العراقي دعا، الأحد، القوات الأمريكية وغيرها من القوات الأجنبية إلى مغادرة البلاد، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة بطائرة أمريكية مسيرة على مطار بغداد.

وقال الوزير والاس للبرلمان: ”نحن.. نحترم سيادة العراق. وإذا طلبوا منا المغادرة فهذا حقهم وسنحترمه“.