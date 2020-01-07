ارتفاع ضحايا التدافع في تشييع سليماني إلى أكثر من 50 قتيلا

أعلن مسؤول إيراني ارتفاع ضحايا التدافع الذي وقع، اليوم الثلاثاء، أثناء تشييع جثمان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وقال مدير الطب الشرعي في محافظة كرمان، عباس أمين، لوسائل إعلام إيرانية، إن أكثر من 50 شخصا ماتوا أثناء تدافع المشيعين في جنازة قاسم سليماني، مضيفا أن ”أغلب الضحايا هم من الرجال“.

فيما قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“: إن ”الفئة العمرية لهؤلاء الأشخاص هم من الشباب والكبار، لكن معظم الرجال الذين ماتوا هم من الكبار“.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس دائرة الطوارئ الإيرانية بير حسين كوليوند مقتل 40 شخصا وإصابة 213 آخرين.

كما صرح مهدي صادفي، رئيس لجنة جنازة قاسم سليماني في كرمان، ”أنه بسبب الزحام، لا يمكن دفن سليماني وأحد المرافقين له وسيتم الإعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق“.