مسؤول إيراني: لا أمن للخليج ونحن نواجه عقوبات

قال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، الثلاثاء، إن الأمن في الخليج غير قابل للتجزئة، مؤكدا أنه إما أن ينعم الجميع بالأمن أو لا، منوها إلى أنه ”لا أمن ونحن نواجه عقوبات ولا نتمكن من بيع نفطنا“.

وأوضح عراقجي في كلمة له خلال منتدى طهران للحوار أن ”الأمن في المنطقة بما في ذلك الخليج بأيدينا، وأن الأجانب لا يمكنهم توفير الأمن“، مضيفا ”لا يمكن أن يكون هناك أمن في المنطقة وتوجد دولة خاضعة للعقوبات ولا تستطيع بيع نفطها وتعاني من عقوبات“.

واعتبر أن ”الوجود الأمريكي في المنطقة تسبب بعدم إيجاد أمن مشترك في الخليج، وأن الأمريكيين يتواجدون في المنطقة لتحقيق أغراضهم ومصالحهم الخاصة“.

وبشأن إمكانية استخدام الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي معاودة آلية فرض العقوبات على إيران، أفاد بأن ”استخدام هذه الآلية قرار خاطئ في حال تم اتخاذه“.

وتواجه إيران عقوبات أمريكية مع تراجع صادراتها النفطية والتجارة مع الخارج، عقب فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب حزمة عقوبات بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في 2018.