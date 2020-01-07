مستشار خامنئي: وضعنا 13 سيناريو للرد على اغتيال سليماني

قال مستشار المرشد الإيراني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الأدميرال علي شمخاني، الثلاثاء، إن بلاده وضعت 13 سيناريو على الأقل للرد على قيام الولايات المتحدة باغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.

وأضاف شمخاني في تصريحات نقلتها الصحافة الإيرانية: ”ثأر إيران لاغتيال سليماني لن يكون عبر توجيه ضربة واحدة محددة.. سيكون كابوسا تاريخيا لأمريكا“.

وتوعد بأن ”الرد الإيراني سيكون قويا ومزلزلا على من اغتال سليماني وسننتقم من العدو.. لا مكان آمنا للأمريكيين في المنطقة. واغتيال سليماني هو بداية نهاية حضورها فيها“.

من جانبه، قال القائد العام لقوات الحرس الثوري خلال مراسم تشييع سليماني في مسقط رأسه بمحافظة كرمان جنوب شرق إيران، يوم الثلاثاء: ”وضع الأمريكيون باغتيالهم سليماني، كل استثماراتهم تحت النار.. أقول للأمريكيين إننا سندمر ذلك المكان المحبب إلى قلوبهم“.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت فجر الجمعة الماضي، أنها نفذت غارة بطائرة مسيرة استهدفت قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني مع 4 ضباط إيرانيين كانوا يرافقونه بالإضافة إلى مسؤولين عراقيين بينهم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.