إسرائيل تعلن التأهب في سفاراتها تحسبا لهجمات انتقامية بعد مقتل سليماني

أعلنت إسرائيل حالة التأهب في سفاراتها وقنصلياتها حول العالم إلى مستوى واحد قبل المستوى الأعلى، تحسبا لهجمات انتقامية، بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقالت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ في عددها الصادر يوم الاثنين إنه: ”تم رفع حالة التأهب في السفارات والقنصليات الإسرائيلية في العالم إلى مستوى واحد، قبل المستوى الأعلى“.

وأضافت: ”تم الطلب من الدبلوماسيين الإسرائيليين توخي أقصى درجات الحذر في جميع خطواتهم“.

وكان من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، الأحد، ولكنه أرجأ الاجتماع إلى الاثنين.

وقالت الصحيفة: ”سيجتمع الكابينت اليوم (الاثنين) لبحث العواقب المحتملة لاغتيال سليماني“.

وأضافت: ”ما زال نتنياهو يتوقع من وزراء الحكومة عدم الحديث إلى وسائل الإعلام عن تصفية سليماني“.

ولكن نتنياهو أعاد في أكثر من مناسبة منذ اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية لسليماني، التأكيد على وقوف إسرائيل إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإشارة إلى دور سليماني في قتل أمريكيين.

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى وجود حالة من الترقب على الحدود مع غزة والحدود الشمالية مع سوريا ولبنان، خشية تنفيذ هجمات من خلالها.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، الجمعة، أنها استهدفت سليماني في غارة، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.