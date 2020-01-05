مسؤول أمريكي: صواريخ إيران في حالة تأهب قصوى

قال مسؤول أمريكي، مساء الأحد، إن الصواريخ الإيرانية ”في حالة تأهب“.

ونقلت رويترز عن المسؤول أن ”قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد“.

وأضاف أنه ”من غير الواضح ما إذا كانت حالة التأهب في إيران دفاعية أم لكي تكون طهران أكثر استعدادا للهجوم“.

وأكد أن ”الجيش الأمريكي يتابع عن كثب أي تحركات أخرى للقوات الصاروخية الإيرانية“.

ويأتي ذلك وسط موجة تهديد إيرانية بالرد على اغتيال أمريكا لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أثناء تواجده قرب مطار بغداد الدولي برفقة القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الذي قتل أيضًا في الضربة الأمريكية.